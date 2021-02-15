Гавань та готель в Одесі: Зеленський запросив в Україну відомого портового оператора

В ОАЕ Володимир Зеленський зустрівся з головним виконавчим директором одного з найбільших портових операторів світу – Султаном Ахмедом бін Сулаємом. Мовиться про групу компаній DP World.

Локацією для зустрічі обрали Dubai Maritime City – саме там створили штучний півострів.

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Окрім того, на території розташований перший у світі хаб. Він поєднуватиме всі галузі морської промисловості. Його метою є розв'язання глобальних логістичних проблем морських вантажоперевезень і портового сполучення.

Президент заявив, що йому дуже подобається ідея проєктів сучасної марини (спеціально облаштованої гавані для яхт і катерів) та сучасного готелю в Одесі.

Ми сьогодні запрошуємо компанію DP World через такі концесії більше заходити на український ринок. У нас є ще чотири порти, у які може зайти компанія. Друге – побудувати марину разом з компанією, яка займається подібними проєктами,

– повідомив Зеленський.

Що сказав Зеленський