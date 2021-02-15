Гавань та готель в Одесі: Зеленський запросив в Україну відомого портового оператора
В ОАЕ Володимир Зеленський зустрівся з головним виконавчим директором одного з найбільших портових операторів світу – Султаном Ахмедом бін Сулаємом. Мовиться про групу компаній DP World.
Джерело:Офіс Президента
Локацією для зустрічі обрали Dubai Maritime City – саме там створили штучний півострів.
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Окрім того, на території розташований перший у світі хаб. Він поєднуватиме всі галузі морської промисловості. Його метою є розв'язання глобальних логістичних проблем морських вантажоперевезень і портового сполучення.
Президент заявив, що йому дуже подобається ідея проєктів сучасної марини (спеціально облаштованої гавані для яхт і катерів) та сучасного готелю в Одесі.
Ми сьогодні запрошуємо компанію DP World через такі концесії більше заходити на український ринок. У нас є ще чотири порти, у які може зайти компанія. Друге – побудувати марину разом з компанією, яка займається подібними проєктами,
– повідомив Зеленський.
Що сказав Зеленський
- Український лідер наголосив, що в Україні ухвалили низку законів, які мотивуватимуть іноземних інвесторів приходити в нашу країну.
- Наразі в 2 українських порти вже зайшли іноземні інвестори.
- Окрім того, Зеленський розповів про "інвестиційних нянь". Вони створюватимуть прямий контракт між інвестором та державою.
- Президент нагадав: нарешті в Україні проголосували за закон про внутрішній водний транспорт. Річковий транспорт наразі може стати найдешевшим. Зокрема, для перевезення вантажів.
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