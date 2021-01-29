Зеленський запросив швейцарську компанію Stadler Rail AG інвестувати в Укрзалізницю
Президент Володимир Зеленський запросив швейцарську компанію Stadler Rail AG інвестувати в українську інфраструктуру. Зокрема, у побудову залізниці.
Джерело: Офіс Президента
Зокрема, мовиться про співпрацю в модернізації рухомого складу української залізниці, приміського та міського рейкового транспорту. Про це говорили за зустрічі Зеленського з делегацією компанії.
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Що говорив Зеленський
- Глава держави розповів, що до 30-річчя незалежності планують запуск різних інфраструктурних проєктів.
- Зеленський зазначив, що торік побудували 4 тисячі кілометрів доріг та близько 150 мостів. Цьогоріч, за словами президента, кількість хочуть збільшити у півтора раза.
- Ще одним пріоритетним напрямком будуть аеропорти та залізничні шляхи. Наприклад, зараз тривають роботи на летовищі у Дніпрі та в аеропорту Одеси.
- Зеленський запевнив у готовності сприяти іноземним інвесторам. Крім цього, Україна зацікавлена у розбудові гілок метро у Києві, Харкові, Дніпрі, а також у розвитку сполучення електричкою та швидкісним трамваєм у містах.
- Крім того, Україна має власного виробника рейкового транспорту, тому хоче, аби виробництво було на території держави.
Що каже швейцарська сторона
Співвласник компанії Петер Шпулер зацікавлений у роботі компанії на українському ринку та створенні спільних виробництв.
Що таке Stadler Rail AG?Компанія є одним зі світових лідерів з виробництва рухомого складу для колійних доріг. Зокрема, трамваїв, метро, приміських та швидкісних потягів, залізничних і маневрових локомотивів, а також пасажирських вагонів.
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