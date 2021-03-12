Президент Володимир Зеленський 12 березня провів телефонну розмову з австрійським колегою Александром Ван дер Белленом. Глави держав обговорили заходи боротьби з коронавірусом і Кримську платформу.

Лідери країн акцентували основну увагу на протидії поширенню смертельної інфекції та посилення захисту громадян.

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Вакцинація – найбільш дієвий засіб боротьби

Вони погодилися, що найбільш дієвим рішенням є вакцинація, яка вже розпочалася в обох і в Україні, і в Австрії.

Володимир Зеленський наголосив, що дуже важливим є солідарний розподіл сертифікованих ліків.

На мою думку, найважливіше – щоб ця вакцина була якісною та ефективною. Що швидше Україна отримуватиме нові партії вакцин, то скоріше відбуватиметься щеплення в нашій країні,

– зауважив наш президент.

Зі свого боку Александр Ван дер Беллен заявив, що сприяти прискореному отриманню Україною вакцин у межах ініціативи COVAX.

Про що ще говорили глави держави

Під час телефонної розмови глави держав також торкнулися питання агресії Росії проти України. Володимир Зеленський подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої країни.

Сторони погодилися, що міжнародні санкції проти Росії мають підтримувати допоки держава-окупант повністю не виведе свої війська з території України.

Зеленський розповів про Кримську платформу

Президент додав, що важливо підтримувати увагу світової спільноти ситуації у тимчасово окупованому Криму та ознайомив співрозмовника з ініціативою Кримська платформа.

Володимир Зеленський запросив Президента Австрії з дружиною взяти участь в інавгураційному саміті ініціативи, який відбудеться у серпні 2021 року в Києві, та у святкуванні 30-річчя незалежності України,

– підсумували в ОП.

Зверніть увагу! Кримську платформу створили для обговорення питань щодо деокупації та реінтеграції Криму. Проце ініціював Володимир Зеленський у вересні 2020 року.