Володимир Зеленський запросив американського бізнесмена, засновника космічної компанії SpaceX Ілона Маска в Україну. Глава держави рекомендує йому відвідати Музей космонавтики імені Корольова в Житомирі.

Сергій Корольов був великим українським вченим, ракетобудівником і конструктором космічних кораблів, написав у твіттері Зеленський.

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Хочу запросити його (Корольова – 24 канал) давнього шанувальника Ілона Маска в Україну, подивитися Музей космонавтики Сергія Корольова,

– зазначив президент.

Так він відреагував на повідомлення засновника космічної компанії SpaceX про спілкування з сім'єю Корольова, яке Маск опублікував у твіттері влітку 2020 року.

Що відомо про Музей космонавтики імені Корольова