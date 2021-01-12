Зеленський запросив Ілона Маска в Україну: що пропонує подивитися
Володимир Зеленський запросив американського бізнесмена, засновника космічної компанії SpaceX Ілона Маска в Україну. Глава держави рекомендує йому відвідати Музей космонавтики імені Корольова в Житомирі.
Сергій Корольов був великим українським вченим, ракетобудівником і конструктором космічних кораблів, написав у твіттері Зеленський.
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Хочу запросити його (Корольова – 24 канал) давнього шанувальника Ілона Маска в Україну, подивитися Музей космонавтики Сергія Корольова,
– зазначив президент.
Так він відреагував на повідомлення засновника космічної компанії SpaceX про спілкування з сім'єю Корольова, яке Маск опублікував у твіттері влітку 2020 року.
Що відомо про Музей космонавтики імені Корольова
- Його відкрили в Житомирі в 1970 році у будинку, де конструктор провів своє дитинство.
- В експозиції представлені особисті речі й документи родини Корольових. Зокрема, надані музею матір'ю, дружиною і дочкою конструктора, а також його друзями й колегами.
- У 1991 році відкрили другу частину музею – винесену в спеціальний будинок експозицію "Космос".
- У ній зібрана колекція зразків космічної техніки, обладнання та спорядження космонавтів, спусковий апарат космічного корабля "Союз-27", виставковий зразок космічного корабля "Союз", макети космічних апаратів в натуральну величину і 9 міліграмів місячного ґрунту.
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