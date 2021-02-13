Унікальні туристичні місця: Зеленський запросив еміратців подорожувати в Україну

Володимир Зеленський розповів, що в ОАЕ наразі проживають 15 тисяч українців. Щороку ця цифра зростає.

Найчастіше українці їдуть до Еміратів, щоб працювати у таких сферах: готельного бізнесу, ІТ та фінансових послуг. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю еміратському інформаційному агентству WАМ.

Актуально В ОАЕ працюють понад 200 українських компаній, – Зеленський

За словами президента, агресія Росії лише об'єднала українську громаду. Наші люди стають все активнішими та креативнішими. Українці спільно створюють в Еміратах різноманітні проєкти.

Зокрема, наразі в ОАЕ є Українська бізнесова рада, дві українські школи вихідного дня в Абу-Дабі та Дубаї.

Окрім того, Зеленський наголосив на важливості релігійного об'єднання. Український лідер наголосив, що "громадяни мають можливість молитися й просити Божої допомоги рідною мовою в Українській греко-католицькій церкві в ОАЕ".

Що Зеленський сказав про туризм

Українці активно подорожують в ОАЕ. Упродовж 2019 року в Еміратах відпочили понад 250 тисяч наших громадян. Коли світові вдасться подолати наслідки пандемії, мандрівки відновляться.

Українці відновлять свої подорожі в Емірати, а еміратці, своєю чергою, вільно відкриватимуть для себе Україну, яка також має незліченну кількість унікальних туристичних місць,

– наголосив президент.

Зеленський переконаний, еміратців вдасться заохотити відвідати Україну. У майбутньому це питання обговорять українське Державне агентство розвитку туризму та Міністерство економіки ОАЕ.