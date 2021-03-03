Президент Володимир Зеленський запропонував главі США Джо Байдену завітати до України на святкування 30 річниці Незалежності. Під час візиту американський лідер також може взяти участь у відкритті Кримської платформи.

У МЗС України заявили, що організація і проведення взаємних візитів на рівні голів держав залишається на постійному порядку денному українсько-американських відносин.

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Організація візиту президента України до США потребує здійснення комплексу заходів для його належного змістовного наповнення, зокрема досягнення предметних домовленостей у політичній, безпековій, військовій, торговельній та інвестиційній сферах,

– зазначили у міністерстві.

Дипломати додали, що нині відбувається постійна цілеспрямована робота за всіма напрямками.

Однак не уточнили, коли можна очікувати візиту Володимира Зеленського до США, і чи прийняв Джо Байден запрошення приїхати в Україну в серпні.

Зверніть увагу! Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що робота над організацією розмови між президентами України та США триває.

Візит Байдена до України: що відомо