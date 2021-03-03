Зеленський запросив Байдена в Україну на 30-річчя Незалежності
Президент Володимир Зеленський запропонував главі США Джо Байдену завітати до України на святкування 30 річниці Незалежності. Під час візиту американський лідер також може взяти участь у відкритті Кримської платформи.
Джерело:"Радіо Свобода"
У МЗС України заявили, що організація і проведення взаємних візитів на рівні голів держав залишається на постійному порядку денному українсько-американських відносин.
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Організація візиту президента України до США потребує здійснення комплексу заходів для його належного змістовного наповнення, зокрема досягнення предметних домовленостей у політичній, безпековій, військовій, торговельній та інвестиційній сферах,
– зазначили у міністерстві.
Дипломати додали, що нині відбувається постійна цілеспрямована робота за всіма напрямками.
Однак не уточнили, коли можна очікувати візиту Володимира Зеленського до США, і чи прийняв Джо Байден запрошення приїхати в Україну в серпні.
Візит Байдена до України: що відомо
- Оксана Маркарова отримала завдання організувати візит Джо Байдена до України.
- Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що це завдання для пані посол є пріоритетом.
- Водночас в Офісі Президента готують візит Володимира Зеленського до США.
- Також готується телефонна розмова лідерів обох країн.
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