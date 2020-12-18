Володимир Зеленський підписав указ про започаткування соціального проєкту "Активні парки – локації здорової України". Кабінет Міністрів має розробити та затвердити відповідне положення до 1 травня 2021 року.

Документ сприятиме оздоровленню українців, створенню умов для зниження захворюваності, а також покращенню якості життя громадян. Про це повідомили у пресслужбі президента.

Читайте також Зеленський призначив довічні стипендії вчителям України: відомі імена

Соціальний проєкт залучатиме до оздоровчої активності у місцях масового відпочинку різні групи населення, зокрема осіб з інвалідністю.

До організації занять з оздоровчої рухової активності та змістовного дозвілля громадян слід залучати фахівців у сфері фізичної культури та спорту й провідних спортсменів,

– мовиться у повідомленні.

У пресслужбі розповіли, що проєкт передбачає й постійний доступ українців до спортивних споруд та пунктів безкоштовного прокату спортивного обладнання. Також в Україні розроблять програми з рухової активності для різних груп населення.

До теми Зеленському не довіряють більше, ніж довіряють: але президент очолює рейтинг – хто далі

За даними пресслужби, в Україні створять онлайн-платформу цього проєкту для консультування та обміну досвідом між спортсменами та учасниками активного відпочинку.

Відповідно до указу, Кабмін повинен сприяти впровадженню проєкту та висвітлювати усі заходи в ЗМІ.