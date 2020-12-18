Володимир Зеленський ввечері 18 грудня записав нове відеозвернення. У ньому він привітав українців зі святом Миколая та відзвітував про основні робочі досягнення за тиждень.

Про те, що сказав Зеленський, пише 24 канал.

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Держбюджет-2021

За словами Зеленського, довкола законопроєкту про Держбюджет-2021 поширювалася велика кількість фейків та дезінформації, тому він вирішив їх спростувати та назвати основні цифри бюджету:

160 мільярдів гривень виділили на медицину – найбільше, за словами Зеленського, з часів незалежності України;

зарплати медикам підняли на 30%;

освіта та наука отримають майже 170 мільярдів;

на 20% піднімуть зарплати освітянам;

видатки на оборону – 117 мільярдів;

сектор безпеки та оборони отримає найбільший бюджет в історії – понад 267 мільярдів;

впродовж 2021 року мінімальна зарплата зросте до 6500 гривень.

Повернення повноважень НАЗК

Зеленський наголосив, що тепер НАЗК зможе перевіряти декларації чиновників та суддів. На скандальне рішення Конституційного Суду парламенту вдалося швидко відреагувати. Тому відповідальності за незаконне збагачення ніхто не уникне.

Протидія коронавірусу

В Україні зменшується кількість хворих на коронавірус, однак дехто вважає, що це тому, що кількість тестувань також скоротилась. Втім, Зеленський заперечив таку думку.

Він також додав, що МОЗ вже розробило національний план вакцинації населення проти COVID-19. До нього також увійшли мешканці тимчасово окупованих територій України.

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Допомога для ФОПів

У Дії надійшло вже понад 200 тисяч заявок від підприємців для отримання одноразової матеріальної допомоги. Крім того, Зеленський нагадав, що в Україні через податкову службу триває програма компенсації ЄСВ, а через Центр зайнятості – компенсація через часткове безробіття.

Катастрофа Ан-26

Президент заявив, що справу про авіакатастрофу літака Ан-26 під Чугуєвом не вдасться зам'яти: "Слідство суттєво просунулося вперед, вже є перші результати".

Борги перед шахтарями

Заборгованість щодо виплати заробітної плати шахтарів за жовтень та листопад вже погасили. За словами українського лідера, всі гроші вже є на шахтах. Крім того, з 21 грудня розпочнуть виплати за грудень.

Фінансова допомога для України

Президент подякував міжнародним партнерам України за фінансову підтримку. Мовить про:

600 мільйонів євро макродопомоги від Євросоюзу;

170 мільйонів євро на соціальну допомогу постраждалим від пандемії від Світового банку;

640 мільйонів євро на розвиток східних областей та будівництво доріг у всіх регіонах від Європейського інвестиційного банку.

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Святковий майданчик біля Офісу Президента

18 грудня біля Офісу Президента відкрили святковий майданчик для дітей та дорослих. На ньому розмістили ковзанку, каруселі, резиденцію Святого Миколая, фотозони та інше.

Зеленський зазначив, що усі розваги – безкоштовні. Їх, за словами президента, оплачували не державними грошима, а спонсорськими. До речі, глава держави наголосив, аби під час перебування на території святкового майданчика, усі дотримувалися карантинних норм.

Крім того, Зеленський розповів, що іграшки, якими прикрасили ялинку біля будівлі ОП, зробили за ескізами дітей з особливими освітніми потребами.

У кінці звернення президент привітав усіх українців із прийдешнім Днем святого Миколая. Він побажав, аби Миколай приніс усім те, чого найбільше хочеться. Втім у дещо дивний спосіб – у чобіток.

Дивіться відеозвернення Зеленського: