Масштабна та брудна кампанія, – Зеленський про політиків, які заважають вакцинації

Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі українські політики намагаються дискредитувати препарати і щеплення від COVID-19. Публічні висловлювання цих людей сильно заважають процесу вакцинації.
Глава держави зазначив, що вони втратили голову у гонитві за швидкою популярністю, і їм байдуже, що від їхніх негативних висловлювань можуть помирати українці.
Читайте також З виробників вакцин проти COVID-19 зняли відповідальність: закон набув чинності
Вони почали масштабну й брудну кампанію з метою дискредитації як самої вакцини, так і процесу вакцинації загалом,
– сказав президент.
Володимир Зеленський закликав політиків зважено підбирати слова, які вони говорять. Адже за кожне з них неодмінно доведеться відповідати перед законом України.
Він також повідомив, що процес вакцинації стикається і з іншими труднощами. Зокрема обмеженням на експорт вакцин в Індії. Проте, за його словами, Україна сподівається що індійський уряд перегляне це питання.
Глава держави додав, що найближчими тижнями Україна очікує наступну партію препарату проти коронавірусу від китайського виробника Sinovac Biotech. Нещодавно до нас прибула партія з 215 тисячами доз ліків.
Президент зауважив, що контракт передбачає майже 2 мільйони доз вакцини.
Окрім Китаю вакцину від Sinovac використовують уже 18 країн світу. Зокрема Туреччина, де щеплення нею отримали президент Ердоган і Патріарх Варфоломій, – пояснив Володимир Зеленський.
Окрім цього, він додав, що щеплення вакциною CoviShield від AstraZeneca в Індії та Європі зробили майже 50 мільйонам осіб, що красномовно свідчить про визнання її безпечності та якості.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу