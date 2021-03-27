Масштабна та брудна кампанія, – Зеленський про політиків, які заважають вакцинації

Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі українські політики намагаються дискредитувати препарати і щеплення від COVID-19. Публічні висловлювання цих людей сильно заважають процесу вакцинації.

Глава держави зазначив, що вони втратили голову у гонитві за швидкою популярністю, і їм байдуже, що від їхніх негативних висловлювань можуть помирати українці.

Читайте також З виробників вакцин проти COVID-19 зняли відповідальність: закон набув чинності

Вони почали масштабну й брудну кампанію з метою дискредитації як самої вакцини, так і процесу вакцинації загалом,

– сказав президент.

Володимир Зеленський закликав політиків зважено підбирати слова, які вони говорять. Адже за кожне з них неодмінно доведеться відповідати перед законом України.

Він також повідомив, що процес вакцинації стикається і з іншими труднощами. Зокрема обмеженням на експорт вакцин в Індії. Проте, за його словами, Україна сподівається що індійський уряд перегляне це питання.

Наступна партія вакцини з Китаю

Глава держави додав, що найближчими тижнями Україна очікує наступну партію препарату проти коронавірусу від китайського виробника Sinovac Biotech. Нещодавно до нас прибула партія з 215 тисячами доз ліків.

Президент зауважив, що контракт передбачає майже 2 мільйони доз вакцини.

Окрім Китаю вакцину від Sinovac використовують уже 18 країн світу. Зокрема Туреччина, де щеплення нею отримали президент Ердоган і Патріарх Варфоломій, – пояснив Володимир Зеленський.

Окрім цього, він додав, що щеплення вакциною CoviShield від AstraZeneca в Індії та Європі зробили майже 50 мільйонам осіб, що красномовно свідчить про визнання її безпечності та якості.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу