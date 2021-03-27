Масштабна та брудна кампанія, – Зеленський про політиків, які заважають вакцинації
Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі українські політики намагаються дискредитувати препарати і щеплення від COVID-19. Публічні висловлювання цих людей сильно заважають процесу вакцинації.
Джерело:Офіс Президента
Глава держави зазначив, що вони втратили голову у гонитві за швидкою популярністю, і їм байдуже, що від їхніх негативних висловлювань можуть помирати українці.
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Вони почали масштабну й брудну кампанію з метою дискредитації як самої вакцини, так і процесу вакцинації загалом,
– сказав президент.
Володимир Зеленський закликав політиків зважено підбирати слова, які вони говорять. Адже за кожне з них неодмінно доведеться відповідати перед законом України.
Він також повідомив, що процес вакцинації стикається і з іншими труднощами. Зокрема обмеженням на експорт вакцин в Індії. Проте, за його словами, Україна сподівається що індійський уряд перегляне це питання.
Наступна партія вакцини з Китаю
Глава держави додав, що найближчими тижнями Україна очікує наступну партію препарату проти коронавірусу від китайського виробника Sinovac Biotech. Нещодавно до нас прибула партія з 215 тисячами доз ліків.
Президент зауважив, що контракт передбачає майже 2 мільйони доз вакцини.
Окрім Китаю вакцину від Sinovac використовують уже 18 країн світу. Зокрема Туреччина, де щеплення нею отримали президент Ердоган і Патріарх Варфоломій, – пояснив Володимир Зеленський.
Окрім цього, він додав, що щеплення вакциною CoviShield від AstraZeneca в Індії та Європі зробили майже 50 мільйонам осіб, що красномовно свідчить про визнання її безпечності та якості.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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