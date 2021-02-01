Зеленський заявив, що загрози від Китая не бачить, але "Мотор Січ" йому не віддасть

Президент України Володимир Зеленський заявив американським журналістам, що не вбачає геополітичної загрози з боку Китаю. В Axios на HBO кажуть, що така позиція може викликати нерозуміння з боку президента США Джо Байдена.
Джерело: Axios
Нова влада США в особі президента Байдена пообіцяла обмежити вплив Китаю на критично важливі країни. Вочевидь, серед таких для Білого дому – й Україна.
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У Зеленського видання Axios запитало, чи бачить він геополітичну загрозу від Китаю. Той визнав, що між Китаєм та США "свого роду холодна війна". Але – "в Україні ми цього не відчуваємо".
Бізнес США представлений в Україні, але й бізнес Китаю також представлений. Я вважаю, якщо люди, бізнес чи держава ставляться до вас з повагою, поважаючи ваш народ і кордони, вони можуть бути присутніми у вашій країні,
– заявив Володимир Зеленський.
В Axios зазначили, що "Пекін розтрощив Вашингтон за допомогою вакцинної дипломатії".
Видання нагадало, що США вже багато років намагалося переконати Україну не дати Китаю купити підприємство "Мотор Січ" – виробника авіаційних двигунів.
Нагадаємо, Зеленський запровадив ухвалені Радою нацбезпеки й оборони 28 січня 2021 спеціальні економічні санкції проти китайських інвесторів підприємства "Мотор Січ". Термін дії обмежень – 3 роки.
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