Президент України Володимир Зеленський заявив американським журналістам, що не вбачає геополітичної загрози з боку Китаю. В Axios на HBO кажуть, що така позиція може викликати нерозуміння з боку президента США Джо Байдена.

Джерело: Axios

Нова влада США в особі президента Байдена пообіцяла обмежити вплив Китаю на критично важливі країни. Вочевидь, серед таких для Білого дому – й Україна.

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Ставлення Зеленського до Китаю: що сказав президент України журналістам зі США

У Зеленського видання Axios запитало, чи бачить він геополітичну загрозу від Китаю. Той визнав, що між Китаєм та США "свого роду холодна війна". Але – "в Україні ми цього не відчуваємо".

Бізнес США представлений в Україні, але й бізнес Китаю також представлений. Я вважаю, якщо люди, бізнес чи держава ставляться до вас з повагою, поважаючи ваш народ і кордони, вони можуть бути присутніми у вашій країні,

– заявив Володимир Зеленський.

Китай зміг виграти дипломатичну битву за допомогою вакцин

В Axios зазначили, що "Пекін розтрощив Вашингтон за допомогою вакцинної дипломатії".

Мовиться про те, що Зеленський прагнув отримати для України якісну американську вакцину проти коронавірусу, але натрапив на труднощі.

Тому пішов на співпрацю з Китаєм (уряд України уклав угоду на закупівлю китайської вакцини).

Зеленський заявив, що не віддасть "Мотор Січ" Китаю

Видання нагадало, що США вже багато років намагалося переконати Україну не дати Китаю купити підприємство "Мотор Січ" – виробника авіаційних двигунів.

В інтерв'ю президент України категорично заявив, що не дозволить Китаю чи будь-якій іншій країні придбати контрольний пакет акцій "Мотор Січ": "Ніколи. Або не при мені. Я ж тут не на все життя".

Нагадаємо, Зеленський запровадив ухвалені Радою нацбезпеки й оборони 28 січня 2021 спеціальні економічні санкції проти китайських інвесторів підприємства "Мотор Січ". Термін дії обмежень – 3 роки.

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