Зеленський – все-таки наш сучий син, – Дубинянський оцінив удар по каналах Медведчука

Про це пише Михайло Дубинянський у блозі для сайту 24 каналу.

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Як зазначає автор, президент замість мрій про мирне врегулювання, почав захищати Україну, атакуючи кума Путіна Медведчука.

Багато з тих, хто вважав президента сучим сином, прийдуть до висновку, що Зе - все-таки наш сучий син, і при обмеженому виборі за нього можна проголосувати згнітивши серце,

– припустив Дубинянський.

Якщо говорити про реакцію на такі дії прихильників різних таборів, то вона залишається досить неоднозначною. Частина проросійського електорату давно відкололася і не підтримує Зеленського, а все через уже заблоковані проросійські медіа, які активно працювали на знищення його іміджу.

Для проєвропейського виборця санкцій замало, ці люди потребують реформ.

А от прихильники п'ятого президента, який тільки посилив статус Медведчука в Україні, не перейдуть на сторону Володимира Зеленського, вважає Михайло Дубінянський:

Виборці, які підтримують Петра Олексійовича, занадто небайдужі до персони свого лідера і занадто добре відомі своїм консерватизмом.

Навіть попри велику увагу до свого рейтингу, малоймовірно, що цей крок принесе Зеленському електоральний успіх, але, водночас дає йому ситуативну підтримку найактивнішої та пасіонарної частини суспільства.

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За словами політичного оглядача, блокування трьох прокремлівських телеканалів спростовує образ президента-капітулянта, який створила йому попередня влада. Більше того, багато з тих, хто раніше не міг терпіти Зеленського на дух, переведуть його в категорію "меншого зла", яке за певних обставин можна і потрібно підтримати.



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