Рік тому в наше життя увійшли слова "пандемія" і "локдаун", а також перекриті кордони, масковий режим, соціальна дистанція та інші прикмети глобальної коронакризи. Далі читайте російською.

На протяжении этого года отечественные успехи в противодействии COVID-19 оценивались по-разному. Был период, когда с новой инфекцией сталкивались очень немногие украинцы, и президент Зеленский гордо именовал себя и премьера Шмыгаля "мастерами спорта по борьбе с коронавирусом". А позже оказалось, что президентская самоуверенность не спасает Украину ни от переполненных больниц, ни от нехватки кислорода для тяжелых пациентов, ни от фактического провала вакцинации.

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COVID-марафон: почему Украине еще далеко до финиша

Подражая Владимиру Александровичу, происходящее действительно можно сравнить со спортом. Но это немного не тот вид спорта, к которому страна и ее руководство готовились прошлой весной.

В марте 2020-го пандемия казалась спринтом. Стометровкой, которую нужно одолеть как можно быстрее, мобилизовав все ресурсы государства и общества. Ожидалось, что беспрецедентность этого рывка будет компенсирована его непродолжительностью. Власть была готова вводить любые карантинные ограничения в подражание Европе, малый бизнес – жить за счет сбережений, рядовой обыватель – мириться с временным дискомфортом. Все ждали скорой развязки.

Но уже через несколько месяцев стало ясно, что пандемия – это не спринт, а марафон. Затяжной, изнурительный и требующий не показного пыла, а выносливости, выдержки и умения соизмерять свои силы с преодолеваемой дистанцией.

Марафон предполагал моральную готовность к тому, что самое трудное еще впереди. Он требовал оборудовать больничные койки с кислородом до того, как в них возникнет нужда. Договариваться о поставках перспективных вакцин задолго до их одобрения. Предпринимать необходимые меры раньше, чем их необходимость станет очевидной.

И тут спринтеры с Печерских холмов сплоховали. Их кипучая энергия была растрачена еще в самом начале коронакризиса – вместе с экономическими и психологическими резервами страны. Этого хватило, чтобы избежать первой пандемической волны и отрапортовать об успехах. А потом Украина выдохлась. Выяснилось, что новые локдауны не по карману бизнесу и бюджету; что власть не в состоянии принимать непопулярные решения; что обывателю надоело бояться и жертвовать привычным образом жизни. Между тем ситуация становилась все хуже – и она продолжает ухудшаться.

Финиша пока не видно

Нынешний этап украинского коронавирусного марафона оказался тяжелее, чем все предыдущие. Но необходимых сил почти ни у кого не осталось. Уже никто не претендует на звание мастеров спорта по борьбе COVID-19. Никто не связывает особых надежд ни с отечественной вакцинацией – учитывая ее черепашьи темпы – ни с другими государственными мероприятиями.

Равнодушные предпочитают жить так, как будто эпидемии вообще нет. Здоровые рассчитывают на свой иммунитет. Слабым и уязвимым остается надеяться на чистое везение. А власть имущим – уповать на то, что рано или поздно пандемия все-таки закончится, и порожденные ей проблемы рассосутся сами собой.

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Весной 2020-го Украина бодро помчалась вслед за остальным миром. Год спустя утомленная страна уже не бежит, а скорее ползет к финишу. Но, во-первых, финиша пока не видно. А, во-вторых, до него доберутся не все.