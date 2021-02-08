Володимир Зеленський виходить на стежку війни і коригує свій публічний образ. Далі читайте російською.

Президента-голубя, без конца рассуждавшего о мирном урегулировании, больше не видно. Теперь перед нами президент-ястреб, защищающий Родину, атакующий Медведчука и заблокировавший сразу три прокремлевских телеканала.

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Повлияют ли последние события на рейтинг Зеленского?

Имидж, эксплуатировавшийся самим гарантом, претерпел серьезные изменения: но еще больше пострадала картинка, нарисованная президентскими недоброжелателями из числа "порохоботов". Отныне Владимира Александровича затруднительно изображать капитулянтом, готовым со дня на день сдать Украину северному соседу. И, разумеется, возникает вопрос о влиянии произошедшего на электорально-политические расклады – учитывая трепетное отношение Зеленского к собственному рейтингу и возможную борьбу за переизбрание.

Сможет ли Зе переманить часть электората Порошенко, представ еще большим роялистом, чем сам король, – то бишь еще большим патриотом, чем экс-президент? Довольно сомнительно. Избиратели, поддерживающие Петра Алексеевича, слишком неравнодушны к персоне своего лидера и слишком хорошо известны своим консерватизмом.

Потеряет ли Зе часть пророссийского электората, обиженного запретом любимых СМИ? Возможно. Но эта потеря вряд ли окажется существенной: большинство пророссийски настроенных избирателей уже откололись от Зеленского по другим причинам. Это касается и аудитории трех заблокированных каналов, где главу государства давно и активно поливали грязью.

Вернет ли Зе часть прозападного электората, ранее разочаровавшегося в действующем президенте? Не исключено: но опять-таки с оговорками. Речь идет о требовательной публике, и хотя блокирование прокремлевских медиа пришлось ей по душе, для восстановления доверия к Зеленскому этого мало – в придачу к воинственным шагам нужны системные и осязаемые реформы…

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Словом, электоральный эффект от войны с Медведчуком может оказаться не таким впечатляющим, как сопутствующий информационный резонанс.

Тени московских пособников

Но не рейтингами едиными жива отечественная политика, и президентское перевоплощение принесет как минимум один важный результат. Со сменой имиджа Владимир Зеленский расширил резервы ситуативной поддержки. Причем расширил их за счет самой активной и пассионарной части общества, потенциально способной выйти на очередной Майдан.

Многие из тех, кто раньше не переносил Зеленского на дух, переведут его в категорию "меньшего зла", которое при определенных обстоятельствах можно и нужно поддержать.

Многие из тех, кто считал президента сукиным сыном, придут к выводу, что Зе – все-таки наш сукин сын, и при ограниченном выборе за него допустимо проголосовать скрепя сердце.

А многие из тех, кто еще недавно одобрил бы любую критику власти и любую протестную акцию, направленную против Зеленского, теперь будут задумываться: не сыграет ли этот протест на руку Москве?

И тут перед Банковой открывается соблазн злоупотреблений. При желании в московские пособники можно зачислить не только очевидных друзей Кремля – вроде Медведчука, Бойко или Шария – но и всех, кто по каким-либо причинам неудобен для действующей власти. Логика проста: коль скоро президент Зе противостоит России и российской агентуре, то всякий, мешающий президенту Зе, вольно или невольно помогает врагу.

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Подобная политтехнология активно использовалась в недавнем прошлом, и Зеленскому она хорошо знакома: весной 2019-го жертвой этой технологии стал сам Владимир Александрович. Что, впрочем, не помогло его тогдашнему сопернику победить и переизбраться.