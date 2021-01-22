Зеленський вже поговорив із наступником Меркель: на чому наголосив український президент
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новоспеченим головою Християнсько-демократичного союзу Німеччини Арміном Лашетом. Раніше цю полісилу очолювала Ангела Меркель.
Деталі розмови з Лашетом від Зеленського
Як зауважив український президент, він був першим, хто привітав Лашета з головуванням у ХДС. Про це Зеленський написав у твіттері.
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За його словами, для України ваджливо знати, що вона може покладатися на спадкоємність політики , особливо в питанні досягнення миру на Донбасі.
Наші країни й надалі мають розвивати співпрацю та поглиблювати партнерство,
– зауважив Зеленський.
Подробиці від ОПУ
В Офісі Президента дещо розкрили деталі перемовин Зеленського та Лашета. Відповідна інформація з’явилася на сайті ОПУ.
Німецький політик, зокрема, висловив співчуття через загибель 15 осіб у пожежі в Харкові. Також він наголосив, що Україна може покладатися на спадкоємність політики Німеччини.
Ми високо цінуємо, що завдяки саме ХДС у чинній коаліційній угоді із соціал-демократами було закріплено домовленість про потужну підтримку України у проведенні реформ та досягненні миру. Розраховуємо, що за вашої підтримки й у наступному коаліційному договорі цю традицію буде продовжено,
– відповів на це Зеленський.
Також сторони обговорили можливість закріплення в майбутній коаліційній угоді європейської перспективи України.
«Сподіваємося також, що формулювання про підтримку України та її євроінтеграційного курсу матимуть ще більш амбіційний характер, включно з закріпленням європейської перспективи України», – зауважив президент України.
Крім того, політик домовилися розвивати потенціал співпраці між Україною та федеральною землею Північний Рейн-Вестфалія. За словами Зеленського, це найпотужніша в економічному плані федеральна земля Німеччини.
І на завершення Зеленський запросив Лашета здійснити візит до України.
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Лашет очолив ХДС: що відомо
- Результати відповідного голосування оприлюднили 22 січня. Лашет здобув понад 80% голосів.
- Також він поведе партію на вибори у вересні 2021 року. Тому є велика ймовірність, що саме Лашет стане канцлером після Ангели Меркель.
- Лашету – 59 років. Він з 2017 року очільником уряду Північного Рейну – Вестфалії.
- А з 2012-го обіймав посаду одного з заступників очільника Християнсько-демократичного союзу.
- Його називають послідовником курсу Ангели Меркель.
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