Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новоспеченим головою Християнсько-демократичного союзу Німеччини Арміном Лашетом. Раніше цю полісилу очолювала Ангела Меркель.

Деталі розмови з Лашетом від Зеленського

Як зауважив український президент, він був першим, хто привітав Лашета з головуванням у ХДС. Про це Зеленський написав у твіттері.

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За його словами, для України ваджливо знати, що вона може покладатися на спадкоємність політики , особливо в питанні досягнення миру на Донбасі.

Наші країни й надалі мають розвивати співпрацю та поглиблювати партнерство,

– зауважив Зеленський.

Подробиці від ОПУ

В Офісі Президента дещо розкрили деталі перемовин Зеленського та Лашета. Відповідна інформація з’явилася на сайті ОПУ.

Німецький політик, зокрема, висловив співчуття через загибель 15 осіб у пожежі в Харкові. Також він наголосив, що Україна може покладатися на спадкоємність політики Німеччини.

Ми високо цінуємо, що завдяки саме ХДС у чинній коаліційній угоді із соціал-демократами було закріплено домовленість про потужну підтримку України у проведенні реформ та досягненні миру. Розраховуємо, що за вашої підтримки й у наступному коаліційному договорі цю традицію буде продовжено,

– відповів на це Зеленський.

Також сторони обговорили можливість закріплення в майбутній коаліційній угоді європейської перспективи України.

«Сподіваємося також, що формулювання про підтримку України та її євроінтеграційного курсу матимуть ще більш амбіційний характер, включно з закріпленням європейської перспективи України», – зауважив президент України.

Крім того, політик домовилися розвивати потенціал співпраці між Україною та федеральною землею Північний Рейн-Вестфалія. За словами Зеленського, це найпотужніша в економічному плані федеральна земля Німеччини.

І на завершення Зеленський запросив Лашета здійснити візит до України.

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