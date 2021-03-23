Зеленський ввів санкції проти хакерів з російської розвідки

Україна застосувала санкції проти низки росіян, серед них – хакери Головного управління розвідки Росії. Їм на 3 роки заборонили в'їзд до нашої держави, а також заблокували активи.
Указ про санкції підписав президент Володимир Зеленський.
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Що відомо про хакерів
- Олексій Серебряков. Як повідомляє "РБК-Україна", ймовірно, Серебряков – старший офіцер ГРУ. Західні спецслужби стверджують, що він брав участь в серії хакерських атак, а також керував іншими групами. Міг бути причетний до хакерської атаки в Ріо-де-Жанейро, коли проводили Олімпійські ігри.
- Олексій Моренець. Можливо, це теж офіцер ГРУ. ФБР заявляє, що хакер відповідав за перевезення та підготовку обладнання для атак. Моренця підозрюють у спробах злому Міжнародного олімпійського комітету, WADA та Організації із заборони хімічної зброї.
- Олег Сотніков та Олексій Мінін. Їх також називають офіцерами ГРУ. Ці хакери, ймовірно, допомагали Серебрякову та Моренцю, коли ті намагались зламати мережу Організації із заборони хімічної зброї в Гаазі. У 2018 році Сотнікова з Мініним затримали та вислали з Нідерландів.
Нові санкції РНБО
Зверніть увагу!
- Санкції наклали на 23 росіян. Також під обмеження потрапили 3 французькі депутати Європарламенту: Лакапель Жан-Лін, Олів'є Філіп, Віржіні Жорон. Річ у тім, що ці політики відвідували окупований Крим.
- Також санкції стосуються низки російських ЗМІ. Наприклад, gazeta.ru, lenta.ru, ukraina.ru, rt.com.
- Крім цього, зі списку санкцій виключили росіян Олексія і Дмитра Ананьєвих та російське акціонерне товариство "Башкірська содова компанія".
19 березня РНБО застосувала
економічні санкції
проти колишніх українських високопосадовців. Зокрема, проти президента-втікача Віктора Януковича та експрем'єра Миколи Азарова.
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