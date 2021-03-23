Україна застосувала санкції проти низки росіян, серед них – хакери Головного управління розвідки Росії. Їм на 3 роки заборонили в'їзд до нашої держави, а також заблокували активи.

Указ про санкції підписав президент Володимир Зеленський. До теми Зеленський підписав указ про зміну санкційних списків: з кого зняли обмеження Що відомо про хакерів Олексій Серебряков. Як повідомляє "РБК-Україна", ймовірно, Серебряков – старший офіцер ГРУ. Західні спецслужби стверджують, що він брав участь в серії хакерських атак, а також керував іншими групами. Міг бути причетний до хакерської атаки в Ріо-де-Жанейро, коли проводили Олімпійські ігри.

Як повідомляє "РБК-Україна", ймовірно, Серебряков – старший офіцер ГРУ. Західні спецслужби стверджують, що він брав участь в серії хакерських атак, а також керував іншими групами. Міг бути причетний до хакерської атаки в Ріо-де-Жанейро, коли проводили Олімпійські ігри. Олексій Моренець. Можливо, це теж офіцер ГРУ. ФБР заявляє, що хакер відповідав за перевезення та підготовку обладнання для атак. Моренця підозрюють у спробах злому Міжнародного олімпійського комітету, WADA та Організації із заборони хімічної зброї.

Можливо, це теж офіцер ГРУ. ФБР заявляє, що хакер відповідав за перевезення та підготовку обладнання для атак. Моренця підозрюють у спробах злому Міжнародного олімпійського комітету, WADA та Організації із заборони хімічної зброї. Олег Сотніков та Олексій Мінін. Їх також називають офіцерами ГРУ. Ці хакери, ймовірно, допомагали Серебрякову та Моренцю, коли ті намагались зламати мережу Організації із заборони хімічної зброї в Гаазі. У 2018 році Сотнікова з Мініним затримали та вислали з Нідерландів. Нові санкції РНБО Санкції наклали на 23 росіян. Також під обмеження потрапили 3 французькі депутати Європарламенту: Лакапель Жан-Лін, Олів'є Філіп, Віржіні Жорон. Річ у тім, що ці політики відвідували окупований Крим.

Також санкції стосуються низки російських ЗМІ. Наприклад, gazeta.ru, lenta.ru, ukraina.ru, rt.com.

Крім цього, зі списку санкцій виключили росіян Олексія і Дмитра Ананьєвих та російське акціонерне товариство "Башкірська содова компанія". Зверніть увагу! 19 березня РНБО застосувала економічні санкції проти колишніх українських високопосадовців. Зокрема, проти президента-втікача Віктора Януковича та експрем'єра Миколи Азарова. Читайте також Зеленський ввів у дію рішення РНБО про нові санкції проти ЗМІ Росії