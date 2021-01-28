Зеленський ввів у дію рішення щодо санкції проти Росії

28 січня 2021 , 21:56
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Президент Володимир Зеленський 28 січня підписав указ про введення санкцій проти юридичних і фізичних осіб з Росії. Таке рішення напередодні ухвалила РНБО.

Джерело: Офіс Президента

Контроль за виконанням рішення Ради нацбезпеки та оборони поклали на секретаря Олексія Данилова.

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Деталі указу Зеленського

Список осіб, проти яких ввели санкції, в ОП не опублікували. Крім того, одне з рішень РНБО, яке ввів у дію президент, є засекречене.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування,
– наголосили в Офісі Президента.

Що відомо про санкції України проти Росії

  • Напередодні Кабмін проголосував за введення обмежень проти 13 російських авіакомпаній. Мовиться про компанії літаки яких літають над тимчасово окупованим Кримом.
  • Уряд пропонує РНБО схвалили введення санкції на період до 3 років.
  • Обмеження передбачають припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень в Україні.
  • Наша держава також схвалювала санкції проти російських телеканалів, соціальних мереж та інтернет-сервісів.