Зеленський ввів у дію рішення щодо санкції проти Росії

Президент Володимир Зеленський 28 січня підписав указ про введення санкцій проти юридичних і фізичних осіб з Росії. Таке рішення напередодні ухвалила РНБО.

Джерело: Офіс Президента

Контроль за виконанням рішення Ради нацбезпеки та оборони поклали на секретаря Олексія Данилова.

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Деталі указу Зеленського

Список осіб, проти яких ввели санкції, в ОП не опублікували. Крім того, одне з рішень РНБО, яке ввів у дію президент, є засекречене.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування,

– наголосили в Офісі Президента.

Що відомо про санкції України проти Росії