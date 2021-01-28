Зеленський ввів у дію рішення щодо санкції проти Росії
Президент Володимир Зеленський 28 січня підписав указ про введення санкцій проти юридичних і фізичних осіб з Росії. Таке рішення напередодні ухвалила РНБО.
Джерело: Офіс Президента
Контроль за виконанням рішення Ради нацбезпеки та оборони поклали на секретаря Олексія Данилова.
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Деталі указу Зеленського
Список осіб, проти яких ввели санкції, в ОП не опублікували. Крім того, одне з рішень РНБО, яке ввів у дію президент, є засекречене.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування,
– наголосили в Офісі Президента.
Що відомо про санкції України проти Росії
- Напередодні Кабмін проголосував за введення обмежень проти 13 російських авіакомпаній. Мовиться про компанії літаки яких літають над тимчасово окупованим Кримом.
- Уряд пропонує РНБО схвалили введення санкції на період до 3 років.
- Обмеження передбачають припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень в Україні.
- Наша держава також схвалювала санкції проти російських телеканалів, соціальних мереж та інтернет-сервісів.
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