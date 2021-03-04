Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства. Відповідний указ глава держави підписав у четвер, 4 березня.

Кабмін із ЦВК та СБУ протягом 2 місяців повинні провести інвентаризацію та проаналізувати законодавство України щодо питань, пов'язаних з подвійним (множинним) громадянством.

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Необхідно встановити наявність чи відсутність правової визначеності заборони громадянам України, які мають громадянство (або підданство) іноземної держави, займати певні державні та політичні посади або виконувати функції держави або місцевого самоврядування,

– зазначили в Офісі Президента.

Після цього уряд має 6 місяців для того, щоб внести на розгляд Верховної Ради проєкти законів, які б передбачали низку заборон громадянам України, які мають громадянство (підданство) іноземної держави або подали документи для набуття іноземного громадянства.

Серед них:

заборона претендувати на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

заборона претендувати на зайняття керівних посад на стратегічних об’єктах державної власності;

заборона мати допуск до державної таємниці;

заборона бути членом виборчої комісії, офіційним спостерігачем або проводити передвиборчу агітацію на загальнодержавних і місцевих виборах;

заборона бути членом політичної партії.

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