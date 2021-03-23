Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про нові санкції щодо російських ЗМІ. Президент вже підписав віповідний указ.

Економічні санкції застосують щодо кількох пропагандистських видань. Мовиться про блокування їхніх активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.

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Про які ЗМІ мовиться

Відповідно до рішення Ради нацбезпеки й оборони, санкції застосовано щодо таких російських видань:

автономна некомерційна організація "Інтернет-Преса";

ТОВ "Газета.Ру";

ТОВ "Утро.ру";

автономна некомерційна організація "Вільна електронна енциклопедія "Довідник Патріота";

федеральне державне унітарне підприємство "Міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні";

автономна некомерційна організація "ТВ-Новости";

ТОВ "Лента.Ру";

ТОВ "ЗМІ2";

ТОВ "Федеральне агентство новин";

ТОВ "Кассадо Груп".

До теми 2 російські банки опинилися під санкціями: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

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