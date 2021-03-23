Зеленський ввів у дію рішення РНБО про нові санкції проти ЗМІ Росії
Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про нові санкції щодо російських ЗМІ. Президент вже підписав віповідний указ.
Джерело:Офіс Президента
Економічні санкції застосують щодо кількох пропагандистських видань. Мовиться про блокування їхніх активів, обмеження торгових операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування.
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Про які ЗМІ мовиться
Відповідно до рішення Ради нацбезпеки й оборони, санкції застосовано щодо таких російських видань:
- автономна некомерційна організація "Інтернет-Преса";
- ТОВ "Газета.Ру";
- ТОВ "Утро.ру";
- автономна некомерційна організація "Вільна електронна енциклопедія "Довідник Патріота";
- федеральне державне унітарне підприємство "Міжнародне інформаційне агентство "Росія сьогодні";
- автономна некомерційна організація "ТВ-Новости";
- ТОВ "Лента.Ру";
- ТОВ "ЗМІ2";
- ТОВ "Федеральне агентство новин";
- ТОВ "Кассадо Груп".
До теми 2 російські банки опинилися під санкціями: Зеленський ввів у дію рішення РНБО
Останні рішення РНБО: коротко
- РНБО 2 лютого 2021 року запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Його канали ZIK, NewsOne і "112 Україна" припинили роботу.
- Згодом санкції наклали на політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко.
- Вже 19 березня РНБО наклала економічні санкції на деяких колишніх високопосадовців. Зокрема, мовиться про Віктора Януковича та Миколу Азарова.
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