2 російські банки опинилися під санкціями: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про продовження санкцій проти 2 російських банків. Мовиться про "Сбербанк" та "Промінвестбанк".

Згідно з рішенням РНБО, санкції проти російських банків продовжили ще на 3 роки. Раніше вони вже були у санкційному списку України.

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Відповідно до указу, Кабінет Міністрів разом зі Службою безпеки України та Національним банком мають забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних економічних та інших санкцій, передбачених цим рішенням.

Зауважимо, що вперше проти цих банків санкції застосували ще у 2019 році.

Зверніть увагу! Станом на березень 2019 року в Україні працювали лише 2 банки з російським державним капіталом: "Промінвестбанк" та "Сбербанк".

Інші гучні рішення РНБО

Минулий місяць був вкрай продуктивним для РНБО у плані запровадження санкцій проти зрадників України та прихильників Кремля.

  • 2 лютого Рада нацбезпеки та оборони запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Він є фактичним власником телеканалів ZIK, NewsOne і "112 Україна", які також пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Того ж дня ЗМІ припинили роботу.
  • Згодом під санкції потрапив і сам Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Телеведуча вирішила оскаржити накладання санкцій у Верховному Суді.
  • 19 березня РНБО ввела економічні санкції щодо низки колишніх високопосадовців, а також осіб, які сприяють зміцненню окупації Росії у Криму та на Донбасі. Мовиться про Віктора Януковича та Миколу Азарова. Відповідне подання надійшло від СБУ.