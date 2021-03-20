2 російські банки опинилися під санкціями: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про продовження санкцій проти 2 російських банків. Мовиться про "Сбербанк" та "Промінвестбанк".

Згідно з рішенням РНБО, санкції проти російських банків продовжили ще на 3 роки. Раніше вони вже були у санкційному списку України.

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Відповідно до указу, Кабінет Міністрів разом зі Службою безпеки України та Національним банком мають забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних економічних та інших санкцій, передбачених цим рішенням.

Зауважимо, що вперше проти цих банків санкції застосували ще у 2019 році.

Інші гучні рішення РНБО

Станом на березень 2019 року в Україні працювали лише 2 банки з російським державним капіталом: "Промінвестбанк" та "Сбербанк"

Минулий місяць був вкрай продуктивним для РНБО у плані запровадження санкцій проти зрадників України та прихильників Кремля.