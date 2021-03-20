2 російські банки опинилися під санкціями: Зеленський ввів у дію рішення РНБО
Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про продовження санкцій проти 2 російських банків. Мовиться про "Сбербанк" та "Промінвестбанк".
Джерело:Офіс Президента
Згідно з рішенням РНБО, санкції проти російських банків продовжили ще на 3 роки. Раніше вони вже були у санкційному списку України.
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Відповідно до указу, Кабінет Міністрів разом зі Службою безпеки України та Національним банком мають забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних економічних та інших санкцій, передбачених цим рішенням.
Зауважимо, що вперше проти цих банків санкції застосували ще у 2019 році.
Інші гучні рішення РНБО
Минулий місяць був вкрай продуктивним для РНБО у плані запровадження санкцій проти зрадників України та прихильників Кремля.
- 2 лютого Рада нацбезпеки та оборони запровадила персональні санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Він є фактичним власником телеканалів ZIK, NewsOne і "112 Україна", які також пов'язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком. Того ж дня ЗМІ припинили роботу.
- Згодом під санкції потрапив і сам Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Телеведуча вирішила оскаржити накладання санкцій у Верховному Суді.
- 19 березня РНБО ввела економічні санкції щодо низки колишніх високопосадовців, а також осіб, які сприяють зміцненню окупації Росії у Криму та на Донбасі. Мовиться про Віктора Януковича та Миколу Азарова. Відповідне подання надійшло від СБУ.
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