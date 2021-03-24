Володимир Зеленський підписав указ, яким фактично увів в дію рішення РНБО від 11 березня. Воно стосується націоналізації "Мотор Січі".

Відповідний указ розмістили на сайті глави держави. Відомо, що він набирає чинності з дня його опублікування. Важливо "Мотор Січ" повернуть державі, – Данілов Новина доповнюється...