Зеленський ввів у дію рішення РНБО про націоналізацію "Мотор Січі"
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Володимир Зеленський підписав указ, яким фактично увів в дію рішення РНБО від 11 березня. Воно стосується націоналізації "Мотор Січі".
Джерело:Офіс Президента
Відповідний указ розмістили на сайті глави держави. Відомо, що він набирає чинності з дня його опублікування.
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