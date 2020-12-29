Володимир Зеленський під час засідання РНБО підписав укази про боротьбу з тероризмом в Україні. Тепер СБУ має прискорити проведення огляду загальнодержавної системи боротьби з тероризмом та подати на розгляд РНБО звіт про його результати.

Схожу задачу поставили й перед Міністерством внутрішніх справ України. Про це мовиться на сайті президента.

Важливо СБУ проведе на Львівщині антитерористичні навчання

У своєму рішенні РНБО наголосила, що Кабмін втілив недостатньо заходів для організації, контролю й проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту від тероризму.

МВС має завершити у тримісячний строк проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту й подати звіт до РНБО,

– мовиться у повідомленні.

Також РНБО поставила завдання перед Кабміном завдання підготувати та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо визначення порядку визнання організацій терористичними та наслідків такого визнання.

Зверніть увагу! У світі відбувається загальне зниження глобального впливу тероризму. Однак він залишається серйозною загрозою. З 2014 року кількість смертей, спричинених тероризмом, скоротилася на 59%.

Згідно з даними рейтингу глобального індексу тероризму, перше місце за кількістю смертей від цього посідає Афганістан, США – 29 місце, Британія – 30 місце, Україна – 36 місце.