Президент Володимир Зеленський вважає українську мову повністю захищеною у нашій державі. За його словами, питання мови часто порушують ті, хто хоче просто "хайпанути".

Глава держави наголосив, що у Конституції все чітко написано – одна єдина державна мова – українська. Про це він повідомив 9 березня під час форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".

Читайте також Данілов вважає, що англійська має стати другою офіційною мовою в Україні

Всі, хто порушують питання національності, питання мови, питання церкви – це всі люди, які хочуть "хайпанути" тимчасово, з великими, на жаль, наслідками для багатьох людей. Спрямовані всі ці наслідки на розкол суспільства. Я вважаю, що питання мови наразі не на часі, вважаю, що українська мова повністю захищена,

– сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що коли нардепам не подобається той чи інший закон, вони можуть про це говорити, але має бути громадський діалог.

Він додав, що в Україні мають створити комфортні умови для всіх, зокрема й у мовному питанні.

Якими мовами спілкується Зеленський: що відомо

Прессекретарка президента Юлія Мендель розповіла, що Володимир Зеленський непублічно спілкується багатьма мовами.

За її словами, глава держави володіє українською, англійською та російською.