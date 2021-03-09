Питання не на часі, українська мова повністю захищена, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає українську мову повністю захищеною у нашій державі. За його словами, питання мови часто порушують ті, хто хоче просто "хайпанути".
Джерело:Інтерфакс-Україна
Глава держави наголосив, що у Конституції все чітко написано – одна єдина державна мова – українська. Про це він повідомив 9 березня під час форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".
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Всі, хто порушують питання національності, питання мови, питання церкви – це всі люди, які хочуть "хайпанути" тимчасово, з великими, на жаль, наслідками для багатьох людей. Спрямовані всі ці наслідки на розкол суспільства. Я вважаю, що питання мови наразі не на часі, вважаю, що українська мова повністю захищена,
– сказав президент.
Володимир Зеленський зазначив, що коли нардепам не подобається той чи інший закон, вони можуть про це говорити, але має бути громадський діалог.
Він додав, що в Україні мають створити комфортні умови для всіх, зокрема й у мовному питанні.
Якими мовами спілкується Зеленський: що відомо
- Прессекретарка президента Юлія Мендель розповіла, що Володимир Зеленський непублічно спілкується багатьма мовами.
- За її словами, глава держави володіє українською, англійською та російською.
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