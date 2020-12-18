Володимир Зеленський програє битву з корумпованою політичною системою, яку хотів змінити. А от реформи, що відбулися в Україні після 2014 року, розвалюються.

Підтвердженнями цього є конституційна криза, яка виникла після скандального рішення КСУ про скасування покарання за брехню у декларації. Таку думку озвучили журналісти видання Bloomberg.

Важливо Маніпуляція чи політична технологія: чому Зеленського назвали розчаруванням року

Журналісти підкреслили, що спроби звільнити суддів ні до чого не привели. Тож це, на думку авторів статті, говорить про зниження авторитету Зеленського.

Політичний аналітик з консалтингової фірми Ducker Frontier Марк МакНемі заявив виданню, що президент України "веде дуже небезпечну гру, яка може закінчитися демонстрацією його нездатності керувати політичними подіями".

На його думку, за час президентства Зеленського Україна майже не змінилася структурно – "нею керують олігархи, а парламент і судова влада просякнуті корупцією і зовнішнім впливом". Зеленський, мовиться у статті, покладається на радників, багато з яких разом з ним прийшли з шоу-бізнесу і так само не знайомі з державним управлінням.

Зверніть увагу! Дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова свідчать, що 42% опитаних українців вважають Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. В Офісі президента заявили, що це провина "вчорашніх лідерів" і "олігархічних медіа", і нагадали, що президент все ж став політиком року.

Також видання зазначає, що за каденції Зеленському не посадили жодного топчиновника, а команду реформаторів, що була налаштована на розвиток ринкової економіки, замінили під час кадрової перестановки. На думку авторів статті, нездатність рішуче діяти й покінчити з минулим негативно позначається на рейтингу Зеленського.

Згідно з результатами свіжого рейтингу, майже половина дорослого населення України довіряє президенту Володимиру Зеленському. Водночас ще більше – 54% – висловлює йому недовіру.