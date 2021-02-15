Зеленський дистанційно вшанував українських бійців, які загинули в Афганістані

Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський передав кошик квітів до Меморіального комплексу громадянам України, полеглим на території інших держав. Президент України не зміг бути присутнім особисто, адже перебуває із робочим візитом в ОАЕ.
Зауважимо, що Україна традиційно 15 лютого вшановує пам'ять учасників бойових дій на території інших держав.
Важливо Зеленський доручив Тарану та Хомчаку терміново прибути на Донбас
За офіційними даними, 160 тисяч українців воювали в Афганістані під час збройного конфлікту. З них понад 3 тисячі загинули.
Дані: "Радіо Свободи"
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Президент вшанував українських бійців, що воювали в Афганістані / Фото ОП