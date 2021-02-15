Зеленський дистанційно вшанував українських бійців, які загинули в Афганістані

Володимир Зеленський передав кошик квітів до Меморіального комплексу громадянам України, полеглим на території інших держав. Президент України не зміг бути присутнім особисто, адже перебуває із робочим візитом в ОАЕ.

Зауважимо, що Україна традиційно 15 лютого вшановує пам'ять учасників бойових дій на території інших держав.

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За офіційними даними, 160 тисяч українців воювали в Афганістані під час збройного конфлікту. З них понад 3 тисячі загинули.

Що відомо про війну в Афганістані

Вона розпочалася у грудні 1979 року. Фактично війна в Афганістані була повномасштабною збройною агресією Радянського Союзу проти Афганістану під приводом боротьби з моджахедами.

Конфлікт тривав до виводу основної маси радянських військ 15 лютого 1989 року. Унаслідок цієї війни загинуло майже 1,5 мільйона людей, або ж 10% тодішнього населення країни.

Радянські втрати, за офіційними даними СРСР, становили приблизно 15 тисяч військовослужбовців.

Дані: "Радіо Свободи"

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Президент вшанував українських бійців, що воювали в Афганістані / Фото ОП