Зеленський дистанційно вшанував українських бійців, які загинули в Афганістані
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Володимир Зеленський передав кошик квітів до Меморіального комплексу громадянам України, полеглим на території інших держав. Президент України не зміг бути присутнім особисто, адже перебуває із робочим візитом в ОАЕ.
Джерело:Офіс Президента
Зауважимо, що Україна традиційно 15 лютого вшановує пам'ять учасників бойових дій на території інших держав.
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За офіційними даними, 160 тисяч українців воювали в Афганістані під час збройного конфлікту. З них понад 3 тисячі загинули.
Що відомо про війну в Афганістані
- Вона розпочалася у грудні 1979 року. Фактично війна в Афганістані була повномасштабною збройною агресією Радянського Союзу проти Афганістану під приводом боротьби з моджахедами.
- Конфлікт тривав до виводу основної маси радянських військ 15 лютого 1989 року. Унаслідок цієї війни загинуло майже 1,5 мільйона людей, або ж 10% тодішнього населення країни.
- Радянські втрати, за офіційними даними СРСР, становили приблизно 15 тисяч військовослужбовців.
Дані: "Радіо Свободи"
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Президент вшанував українських бійців, що воювали в Афганістані / Фото ОП
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