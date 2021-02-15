Зеленський вже вніс до Ради законопроєкти про скорочення повноважень ОАСК

До речі, 2 законопроєкти позначені як невідкладні.

До теми Скандальному Окружному адмінсуду Києва уріжуть повноваження: заява Зеленського

Що передбачають ініціативи

№5067 – внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції. Ймовірно, мовиться про передачу низки справ ОАСК Верховному суду.

№5068 – зміни до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності інспекторів відомства.

№5069 – внесення змін до статті про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за невиконання вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.

Тексту законопроєктів наразі немає.

Що цьому передувало

Зеленський анонсував ці законопроєкти раніше. Президент наголосив, що усі незадоволені деякими кроками окремих суддів ОАСК. Саме тому глава держави наполягає на швидкому розгляді цих ініціатив.