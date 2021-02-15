Зеленський вже вніс до Ради законопроєкти про скорочення повноважень ОАСК
У Верховній Раді 15 лютого зареєстрували 3 законопроєкти про скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва. Їх ініціював президент Володимир Зеленський.
Джерело:24 канал
До речі, 2 законопроєкти позначені як невідкладні.
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Що передбачають ініціативи
- №5067 – внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції. Ймовірно, мовиться про передачу низки справ ОАСК Верховному суду.
- №5068 – зміни до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності інспекторів відомства.
- №5069 – внесення змін до статті про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за невиконання вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя.
Тексту законопроєктів наразі немає.
Що цьому передувало
Зеленський анонсував ці законопроєкти раніше. Президент наголосив, що усі незадоволені деякими кроками окремих суддів ОАСК. Саме тому глава держави наполягає на швидкому розгляді цих ініціатив.
Останні скандальні рішення ОАСК
- Напередодні ОАСК повернув проспекту Степана Бандери у Києві стару назву – Московський.
- Також цей суд скасував постанову Кабміну про нову редакцію українського правопису.
- Крім того, главу ОАСК Павла Вовка підозрюють у спробі захоплення влади. ВАКС навіть двічі дозволив примусово доставити Вовка до суду.
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