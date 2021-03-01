На нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського обговорили реформу державного управління і розвиток регіонів. Кабінет Міністрів і Верховна Рада представили відповідну стратегію.

Очільник держави зауважив, що громадянин повинен довіряти державі, тільки тоді Україна буде успішною. А для цього потрібно побудувати професійну і доброчесну державну службу, яка працює в інтересах громадян.

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За його словами, треба забезпечити повну відкритість влади та ефективно використовувати ресурси.

Поглиблення децентралізації влади

На зібранні обговорили поглиблення децентралізації влади, яке необхідне для реформування державного управління

Влада повинна бачити проблеми на місцях, а не з вікон своїх київських кабінетів. Поглиблення децентралізації підніме доброоустрій у регіонах і дасть шанс працевлаштування на місцях,

– зазначив Зеленський.

Зокрема, мовиться про:

якісні публічні послуги і ефективне управління регіонами;

ефективне місцеве самоврядування;

цифровізацію регіонів;

житлове кредитування;

якісне водопостачання;

поводження з побутовими відходами.

Зручна та доступна інфраструктура

Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов наголосив, що за кілька років в Україні буде зручна та доступна інфраструктура.

100% шкіл відповідатимуть найкращим умовам комфортного простору, кожна громада до 20 тисяч мешканців матиме якісний стадіон, екстрена допомога приїжджатиме не більш, ніж за 20 хвилин,

– наголосив Чернишов.

Водночас міністр Кабміну Олег Немчінов зауважив, що уряд розробляє систему органів виконавчої влади. Це роблять для того, щоб діалог і взаємодія влади та громадян був прозорим і комфортним.