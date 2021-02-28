Реформа правосуддя: Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі

28 лютого 2021 , 18:56
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Джерело:

Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя" 1 березня. Там мають обговорити стратегію реформування судової системи України

Форум триватиме три дні. За трансляцією події можна буде стежити в ютубі та на фейсбуці.

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Яка мета судового форуму

Учасники проєкту обговорюватимуть

  • роль та місію Конституційного та Верховного судів;
  • проєкт нового Кримінального кодексу;
  • зміни до Цивільного кодексу України.

У обговорені та розробці стратегії щодо реформування судової системи України візьмуть участь представники Офісу Президента, представники уряду, члени парламенту, учасники дипломатичного корпусу країн G7 та профільні експерти.

Найбільш важливою є довіра до судової системи, центру правової системи, місцем, де закінчуються всі спори та конфлікти. Ціллю цього форуму є обговорення того, якою має стати українська судова система і що треба зробити для її ефективного розвитку,
– зазначено на сайті події.

Крім питання судової реформи, президент має підписати перші кредитні договори між банками та позичальниками. Державну програму "Доступна іпотека 7%" раніше анонсували в Офісі Президента.

Актуально! Глава держави 8 лютого на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" дав старт великому суспільному діалогу в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України, який складатиметься з 30 масштабних щотижневих форумів про життєво важливі для країни питання.

Чому форум важливий та актуальний саме зараз

Це питання актуально у сьогоднішніх реаліях. Зокрема через вирок у справі Стерненка та Антоненка.

  • Антоненко перебуває у СІЗО ще з 3 грудня 2019 року. Його звинувачують у вбивстві Шеремета.
  • Суд визнав Стерненка винним 23 лютого 2021 року і засудив до 7,3 року позбавлення волі з конфіскацією половини майна.
  • Після оголошення вироку українці почали виходити на вулиці з протестами. Ввечері 23 лютого мітингували у понад 20 містах України.
  • Друга акція протесту пройшла 27 лютого в Києві. Активісти та громадськість обурені вибірковим правосуддям щодо активістів.
  • Організатори заявили, що це остання мирна акція. Протестувальники встановили Зеленському дедлайн – 9 березня.
  • Учасники акції вимагають від президента негайно звільнити Стерненка, оновити судову систему та перезапустити Вищу раду правосуддя.