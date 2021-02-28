Реформа правосуддя: Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя" 1 березня. Там мають обговорити стратегію реформування судової системи України

Форум триватиме три дні. За трансляцією події можна буде стежити в ютубі та на фейсбуці.

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Яка мета судового форуму

Учасники проєкту обговорюватимуть

роль та місію Конституційного та Верховного судів;

проєкт нового Кримінального кодексу;

зміни до Цивільного кодексу України.

У обговорені та розробці стратегії щодо реформування судової системи України візьмуть участь представники Офісу Президента, представники уряду, члени парламенту, учасники дипломатичного корпусу країн G7 та профільні експерти.

Найбільш важливою є довіра до судової системи, центру правової системи, місцем, де закінчуються всі спори та конфлікти. Ціллю цього форуму є обговорення того, якою має стати українська судова система і що треба зробити для її ефективного розвитку,

– зазначено на сайті події.

Крім питання судової реформи, президент має підписати перші кредитні договори між банками та позичальниками. Державну програму "Доступна іпотека 7%" раніше анонсували в Офісі Президента.

Чому форум важливий та актуальний саме зараз

Глава держави 8 лютого на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" дав старт великому суспільному діалогу в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України, який складатиметься з 30 масштабних щотижневих форумів про життєво важливі для країни питання.

Це питання актуально у сьогоднішніх реаліях. Зокрема через вирок у справі Стерненка та Антоненка.