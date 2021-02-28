Реформа правосуддя: Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя" 1 березня. Там мають обговорити стратегію реформування судової системи України
Джерело:Офіс Президента
Форум триватиме три дні. За трансляцією події можна буде стежити в ютубі та на фейсбуці.
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Яка мета судового форуму
Учасники проєкту обговорюватимуть
- роль та місію Конституційного та Верховного судів;
- проєкт нового Кримінального кодексу;
- зміни до Цивільного кодексу України.
У обговорені та розробці стратегії щодо реформування судової системи України візьмуть участь представники Офісу Президента, представники уряду, члени парламенту, учасники дипломатичного корпусу країн G7 та профільні експерти.
Найбільш важливою є довіра до судової системи, центру правової системи, місцем, де закінчуються всі спори та конфлікти. Ціллю цього форуму є обговорення того, якою має стати українська судова система і що треба зробити для її ефективного розвитку,
– зазначено на сайті події.
Крім питання судової реформи, президент має підписати перші кредитні договори між банками та позичальниками. Державну програму "Доступна іпотека 7%" раніше анонсували в Офісі Президента.
Чому форум важливий та актуальний саме зараз
Це питання актуально у сьогоднішніх реаліях. Зокрема через вирок у справі Стерненка та Антоненка.
- Антоненко перебуває у СІЗО ще з 3 грудня 2019 року. Його звинувачують у вбивстві Шеремета.
- Суд визнав Стерненка винним 23 лютого 2021 року і засудив до 7,3 року позбавлення волі з конфіскацією половини майна.
- Після оголошення вироку українці почали виходити на вулиці з протестами. Ввечері 23 лютого мітингували у понад 20 містах України.
- Друга акція протесту пройшла 27 лютого в Києві. Активісти та громадськість обурені вибірковим правосуддям щодо активістів.
- Організатори заявили, що це остання мирна акція. Протестувальники встановили Зеленському дедлайн – 9 березня.
- Учасники акції вимагають від президента негайно звільнити Стерненка, оновити судову систему та перезапустити Вищу раду правосуддя.
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