Очищаємо команду від засланих козачків, – Зеленський виступив на з'їзді "слуг"

Джерело:"Слуга народу"
У Києві 13 березня відбувається 11 з'їзд партії "Слуга народу". Першим на ньому виступив президент Володимир Зеленський.
Глава держави звернувся до депутатів "Слуги народу". Він наголосив, що у партійців можуть бути дискусії щодо деталей певних законопроєктів, однак вони мають бути згуртованими і голосувати одностайно.
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Коли мова йде про принципові та важливі для держави речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 наших голосів,
– заявив Зеленський.
Він додав, що "слугам" має бути байдуже, як голосують інші партії: "Нехай це залишиться на їхній совісті".
З'їзд "Слуги народу" у Києві / Фото Олега Климчука для 24 каналу
Ми демократична сила, у нас немає політбюро чи ЦК. Щоб змінювати своє місто чи громаду, вам не треба чекати на регулярні та покрові інструкції з Києва,
– наголосив глава держави.
Він додав, що чиновники в регіонах повинні брати на себе ініціативу та відповідальність. "Ми надали вам для цього і повноваження, і кошти".
Глава держави також наголосив, що поступово очищує команду від "засланих козачків та випадкових людей".
Зауважимо, на з'їзді присутній нардеп Олександр Дубінський, якого виключили з фракції "Слуга народу".Зверніть увагу! З'їзд відбувається у КВЦ "Парковий". Вхід та територію посилено охороняє підрозділ Нацгвардії. Всередині приміщення стоять металеві рамки, та чергують співробітники управління державної охорони.