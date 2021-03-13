У Києві 13 березня відбувається 11 з'їзд партії "Слуга народу". Першим на ньому виступив президент Володимир Зеленський.

Що сказав Зеленський

Глава держави звернувся до депутатів "Слуги народу". Він наголосив, що у партійців можуть бути дискусії щодо деталей певних законопроєктів, однак вони мають бути згуртованими і голосувати одностайно.

Читайте також Не забудемо, – Зеленський хоче з'ясувати, хто створив умови для окупації Криму

Коли мова йде про принципові та важливі для держави речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 наших голосів,

– заявив Зеленський.

Він додав, що "слугам" має бути байдуже, як голосують інші партії: "Нехай це залишиться на їхній совісті".



З'їзд "Слуги народу" у Києві / Фото Олега Климчука для 24 каналу

Політик звернувся до місцевої влади

Ми демократична сила, у нас немає політбюро чи ЦК. Щоб змінювати своє місто чи громаду, вам не треба чекати на регулярні та покрові інструкції з Києва,

– наголосив глава держави.

Він додав, що чиновники в регіонах повинні брати на себе ініціативу та відповідальність. "Ми надали вам для цього і повноваження, і кошти".

Глава держави також наголосив, що поступово очищує команду від "засланих козачків та випадкових людей".

Зауважимо, на з'їзді присутній нардеп Олександр Дубінський, якого виключили з фракції "Слуга народу".

Зверніть увагу! З'їзд відбувається у КВЦ "Парковий". Вхід та територію посилено охороняє підрозділ Нацгвардії. Всередині приміщення стоять металеві рамки, та чергують співробітники управління державної охорони.