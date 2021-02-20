Зеленський виступив за ухвалення закону про нацменшини

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності ухвалення закону про національні меншини. Глава держави наголосив, що положення документа також сприятимуть захисту територіальної цілісності та суверенітету України.

Законопроєкт на нараді у президента також обговорили глава МЗС Дмитро Кулеба, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, глава МОН Сергій Шкарлет, а також перший віцеспікер Руслан Стефанчук та низка нардепів.

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Україна цінує права нацменшин, – Зеленський

Україна, як держава, що цінує права нацменшин, наголосив президент, повинна ухвалити відповідний законопроєкт.

Ми як держава захищатимемо традиції, свята, мову, фольклор національних меншин, але водночас вимагатимемо поваги до українських традицій, мови. Діти будь-якої меншини мають знати мову свого народу та українську,

– сказав Володимир Зеленський.

Закон допоможе Україні на міжнародній арені

На потребі такого закону наголосив і Дмитро Кулеба. Глава МЗС зазначив, що це допоможе Україні на міжнародній арені, зокрема, коли мовиться про права українців, що проживають за кордоном.