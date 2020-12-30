Землетрус у Хорватії: Зеленський висловив співчуття
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Хорватії, де напередодні сталися потужні землетруси. Поштовхи у країні фіксують вже третю добу. Загинули 7 людей, багато сімей залишилися без даху над головою.
Що сказав Зеленський
Президент України Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття Хорватії у зв'язку з жертвами землетрусу. Про це він написав на своїй сторінці у твітері.
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Україна молиться за всіх, хто постраждав від цього лиха, бажає сили і стійкості. Нехай цього року підуть всі біди,
– написав він.
Що відомо про землетруси у Хорватії
- Перші 2 поштовхи зафіксували 28 грудня о 6:28 та о 7:50 у центральній частині Хорватії.
- Магнітуда першого землетрусу склала 5,2 бала, другого – 4,9.
- Низка нових поштовхів відбулися у наступні 2 дні. Зокрема, 30 грудня у Хорватії зафіксували 3 землетруси.
- Найбільше від стихії постраждали міста Сісак, Петриня, Загреби, Велика Гориця та Карловаця. Там багато зруйнованих будинків.
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Землетруси забрали життя 7 людей
- Під завалами церкви в Зазіні знайшли тіло 12-річної дівчинки з Петрині.
- У передмісті Майське Поляне загинули 20-річний хлопець і літній чоловік. Дружина старшого чоловіка вижила, її дістали з-під завалів та госпіталізували.
- Загинули також батько і син. Землетрус повністю зруйнував їхній будинок.
- Ще одну смерть людини зафіксували в Майське Поляне.
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