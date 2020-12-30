Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Хорватії, де напередодні сталися потужні землетруси. Поштовхи у країні фіксують вже третю добу. Загинули 7 людей, багато сімей залишилися без даху над головою.

Що сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловив глибокі співчуття Хорватії у зв'язку з жертвами землетрусу. Про це він написав на своїй сторінці у твітері.

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Україна молиться за всіх, хто постраждав від цього лиха, бажає сили і стійкості. Нехай цього року підуть всі біди,

– написав він.

Що відомо про землетруси у Хорватії

Перші 2 поштовхи зафіксували 28 грудня о 6:28 та о 7:50 у центральній частині Хорватії.

Магнітуда першого землетрусу склала 5,2 бала, другого – 4,9.

Низка нових поштовхів відбулися у наступні 2 дні. Зокрема, 30 грудня у Хорватії зафіксували 3 землетруси.

Найбільше від стихії постраждали міста Сісак, Петриня, Загреби, Велика Гориця та Карловаця. Там багато зруйнованих будинків.

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Землетруси забрали життя 7 людей