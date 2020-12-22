Володимир Зеленський оцінить діяльність очільниці Офісу генпрокурора Ірини Венедіктової. Після подання нею звіту про роботу президент вирішить, чи залишиться вона на посаді.

Про перспективу Ірини Венедіктової зберегти посаду глави Офісу генпрокурора розповіла прессекретарка президента Юлія Мендель в коментарі "Українській правді".

Читайте також Стосунки Венедіктової з Офісом Президента ускладняться після підозри Татарову, – Бутусов

Рік ще не закінчився, не було ще і звіту генерального прокурора про роботу цього року. Тому для остаточних висновків ще зарано,

– заявила Мендель.

Однак додала, що суспільство побачило певну активізацію в роботі Офісу генерального прокурора за час роботи Венедіктової.

За словами Мендель, у порівнянні з 2019 роком збільшилися показники успішності Офісу, продовжується і реформа системи прокуратури.

Прессектретарка Зеленського наголосила, що якісну оцінку діяльності генпрокурорки буде коректно давати лише після того, як Ірина Венедіктова представить звіт про свою діяльність у 2020 році.

Зверніть увагу! Раніше Володимир Зеленський заявив, що дав Венедіктової час до кінця 2020 року, щоб та показала результат – кроки у сторону "посадок" корупціонерів.