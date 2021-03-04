Зеленський виключив Саакашвілі з ради щодо містобудування

Президент Володимир Зеленський 4 березня вивів Міхеїла Саакашвілі з Координаційної ради щодо містобудування. Замість нього тепер буде інший чиновник.

Так, Зеленський підписав відповідний указ. Він вже набув чинності.

До теми Аваков стверджує, що у його конфлікті з Саакашвілі була роль Порошенка

Кого ввели до Координаційної ради Замість Саакашвілі до Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування ввели Гіоргі Цхакая – експерта Виконавчого комітету реформ. Зазначили, що посадовця призначили за згодою сторін. Причини кадрових змін наразі невідомі. Призначення Саакашвілі Зеленським: що відомо Зеленський 7 травня 2020 року призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.

Саакашвілі своєю чергою пообіцяв революційну реформу митниці.

До речі Може нашкодити відносинам з Грузією: між Саакашвілі й послом Долговим виник конфлікт