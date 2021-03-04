Зеленський виключив Саакашвілі з ради щодо містобудування

4 березня 2021 , 20:52
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указ президента

Президент Володимир Зеленський 4 березня вивів Міхеїла Саакашвілі з Координаційної ради щодо містобудування. Замість нього тепер буде інший чиновник.

Так, Зеленський підписав відповідний указ. Він вже набув чинності.

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Кого ввели до Координаційної ради

Замість Саакашвілі до Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування ввели Гіоргі Цхакая – експерта Виконавчого комітету реформ. Зазначили, що посадовця призначили за згодою сторін.

Причини кадрових змін наразі невідомі.

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