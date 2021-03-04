Зеленський виключив Саакашвілі з ради щодо містобудування
Президент Володимир Зеленський 4 березня вивів Міхеїла Саакашвілі з Координаційної ради щодо містобудування. Замість нього тепер буде інший чиновник.
Джерело:указ президента
Так, Зеленський підписав відповідний указ. Він вже набув чинності.
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Кого ввели до Координаційної ради
Замість Саакашвілі до Координаційної ради з вирішення проблемних питань у сфері містобудування ввели Гіоргі Цхакая – експерта Виконавчого комітету реформ. Зазначили, що посадовця призначили за згодою сторін.
Причини кадрових змін наразі невідомі.
Призначення Саакашвілі Зеленським: що відомо
- Зеленський 7 травня 2020 року призначив Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ.
- Саакашвілі своєю чергою пообіцяв революційну реформу митниці.
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