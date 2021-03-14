Стали на захист нашої свободи, – Зеленськй відзначив добровольців нагородами

14 березня 2021 , 12:57
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Джерело:

Офіс Президента

У неділю, 14 березня, Володимир Зеленський відзначив українських добровольців державними нагородами. Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримають 67 героїв. З них 64 – посмертно.

Серед нагороджених – члени "Правого сектора" та батальйонів територіальної оборони "Донбас", "Айдар" та ОУН.

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Слава героям-добровольцям, які у вирішальний час стали на захист нашої свободи та показали приклад нескореності для всієї України,
– наголосив Зеленський.

Кого ще відзначив нагородами президент

  • Членів батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ" і "Чернігів";
  • членів Української добровольчої армії;
  • членів диверсійно-розвідувального підрозділу "Патріот";
  • членів окремої добровольчої роти "Карпатська Січ".

День добровольця: що відомо

  • 14 березня 2021 року в Україні відзначають день добровольця.
  • Це свято увійшло в історію країни у 2017 році. Однак свої джерела бере ще з 2014 року, коли перші добровольці вирушили на тренувальну базу на Київщині.