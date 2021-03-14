Стали на захист нашої свободи, – Зеленськй відзначив добровольців нагородами

Джерело:Офіс Президента
У неділю, 14 березня, Володимир Зеленський відзначив українських добровольців державними нагородами. Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримають 67 героїв. З них 64 – посмертно.
Серед нагороджених – члени "Правого сектора" та батальйонів територіальної оборони "Донбас", "Айдар" та ОУН.
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Слава героям-добровольцям, які у вирішальний час стали на захист нашої свободи та показали приклад нескореності для всієї України,
– наголосив Зеленський.