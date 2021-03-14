У неділю, 14 березня, Володимир Зеленський відзначив українських добровольців державними нагородами. Орден "За мужність" ІІІ ступеня отримають 67 героїв. З них 64 – посмертно.

Серед нагороджених – члени "Правого сектора" та батальйонів територіальної оборони "Донбас", "Айдар" та ОУН. Зауважте Ви – символ героїзму та відваги: як добровольців вітають політики та відомі українці Слава героям-добровольцям, які у вирішальний час стали на захист нашої свободи та показали приклад нескореності для всієї України,

– наголосив Зеленський. Кого ще відзначив нагородами президент Членів батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ" і "Чернігів";

членів Української добровольчої армії;

членів диверсійно-розвідувального підрозділу "Патріот";

членів окремої добровольчої роти "Карпатська Січ". День добровольця: що відомо 14 березня 2021 року в Україні відзначають день добровольця.

Це свято увійшло в історію країни у 2017 році. Однак свої джерела бере ще з 2014 року, коли перші добровольці вирушили на тренувальну базу на Київщині.