За особливу мужність: Зеленський відзначив держнагородами 11 військовослужбовців

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Джерело:

Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 30 березня, відзначив держнагородами 11 військовослужбовців. Причиною для нагрод стала мужність, яку герої виявили у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Пресслужба Офісу Президента повідомила, що ці військовослужбовці продемонстрували зразкове виконання військового обов'язку та високий професіоналізм.

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Кого нагородив Зеленський

  • Генерал-лейтенанта Володимира Кондратюка – орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня;
  • капітана Олександра Александрова – орденом "За мужність" ІІІ ступеня;
  • старшого лейтенанта Андрія Борисенка – медаллю "За військову службу Україні";
  • полковника Євгенія Василенка – медаллю "За військову службу Україні";
  • полковника Михайла Кардінала – медаллю "За військову службу Україні";
  • майора Ігоря Кліменка – медаллю "За військову службу Україні";
  • сержанта Сергія Ротчука – медаллю "За військову службу Україні";
  • сержанта Андрія Сітара – медаллю "За військову службу Україні";
  • полковника Василя Прокопенка – медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня;
  • лейтенанта В'ячеслава Журавльова – медаллю "Захиснику Вітчизни";
  • підполковника Олександра Сільвестре – медаллю "Захиснику Вітчизни".
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