За особливу мужність: Зеленський відзначив держнагородами 11 військовослужбовців

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 30 березня, відзначив держнагородами 11 військовослужбовців. Причиною для нагрод стала мужність, яку герої виявили у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України.
Пресслужба Офісу Президента повідомила, що ці військовослужбовці продемонстрували зразкове виконання військового обов'язку та високий професіоналізм.
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Кого нагородив Зеленський
Зверніть увагу!
- Генерал-лейтенанта Володимира Кондратюка – орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня;
- капітана Олександра Александрова – орденом "За мужність" ІІІ ступеня;
- старшого лейтенанта Андрія Борисенка – медаллю "За військову службу Україні";
- полковника Євгенія Василенка – медаллю "За військову службу Україні";
- полковника Михайла Кардінала – медаллю "За військову службу Україні";
- майора Ігоря Кліменка – медаллю "За військову службу Україні";
- сержанта Сергія Ротчука – медаллю "За військову службу Україні";
- сержанта Андрія Сітара – медаллю "За військову службу Україні";
- полковника Василя Прокопенка – медаллю "За бездоганну службу" ІІІ ступеня;
- лейтенанта В'ячеслава Журавльова – медаллю "Захиснику Вітчизни";
- підполковника Олександра Сільвестре – медаллю "Захиснику Вітчизни".
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів, що українські військові
готові до будь-якого розвитку подій
з боку Росії. Українські військові прораховують найрізноманітніші ситуації.