Президент України Володимир Зеленський 11 лютого здійснив робочу поїздку до Донецької області. У межах візиту він відвідав передову в зоні проведення Операції об'єднаних сил.

Очільник держави ознайомився з оперативною ситуацією за кількасот метрів від лінії зіткнення. Також він поспілкувався з військовослужбовцями.

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Заява Зеленського під час поїздки на Донбас

За його словами, важливо, що вищий офіцерський склад перебуває на передовій.

Ми говорили з Головнокомандувачем Збройних сил Русланом Хомчаком, щоб відбувалася ротація вищого офіцерського складу. Щоб вони постійно відвідували наших хлопців і дівчат на передовій,

– зазначив президент України.

Що ще відбулося під час візиту Зеленського на передову

Військові 503-го окремого батальйону морської піхоти подарували Зеленському пам'ятний значок – коїн. Так воїни наголосили, що "завжди готові прийти на допомогу, завжди йому раді та вважають другом".

Повернувшись, президент вручив військовим державні нагороди та цінні подарунки.

Додамо, судячи з оприлюднених ОПУ фото, під час своєї поїздки на Донеччину Зеленський поспілкувався з керівництвом Нацполіції у Донецькій області та головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком. Супроводжував президента керівник його Офісу Андрій Єрмак.