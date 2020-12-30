Володимир Зеленський на 2 місяці відсторонив голову КСУ Олександра Тупицького від виконання обов'язків. Проте з точки зору демократичних стандартів президент не може мати таких повноважень.

Саме про це в загальних формулах і висловилася Венеціанська комісія у своєму грудневому висновку. Таку думку у прямому ефірі 24 каналу висловив старший науковий співробітник інституту держави і права Микола Сірий.

До теми Указ про відсторонення Тупицького – це вимушений крок, – представник Зеленського у КСУ

Він підкреслив, що зараз у країні ведеться конституційно-правовий діалог на найвищому рівні. Важливо не зміщувати акценти та підкреслювати, що мають бути певні політичні лінії. Але незалежність суддів – це також велика цінність для суспільства, яку не потрібно руйнувати.

Не потрібно входити в оману про те, що можна ухвалити свавільне рішення заради справедливості. Таке рішення не перетворюється в добро. Воно залишається свавільним,

– наголосив експерт.

Старший науковий співробітник інституту держави і права наголосив, що рішення, які ухвалюють на найвищому державному рівні, повинні чітко відповідати Конституції. Натомість зараз, умовно кажучи, м'яч передано на поле КСУ.

"Там у відповідь запланували спеціальне засідання. Буде сформульована відповідь. Думаю, вона спиратиметься на норми Конституції та робитиме акцент саме на незалежності судової влади", – вважає Сірий.

Наслідки рішення

Експерт зауважив, що особи, які пропонували президенту підписати указ про відсторонення Тупицького, вірогідно розуміли – роблячи це щодо одного судді, постає питання – чи глава держави вважає, що має право відсторонити від посади будь-якого.

Якщо ж президент вважає, що він має таке право, то це вже не демократична країна. Адже мовиться не про конкретну персоналію, а про функціонування конституційно-правового механізму життя країни,

– пояснив Сірий.

Відтак, бажано підказати президенту та його Офісу, що мовиться про судову владу в цілому. Не можуть ані глава держави, ані уряд мати повноваження відсторонювати від посади суддів, наголосив експерт.

"Якщо ми пристаємо на таку позицію, наш шлях демократичний. Якщо ми відходимо від цього напрямку, то наслідки безперечно будуть шкідливими – у економічній, соціальній та правовій площинах", – запевнив він.

Сірий також додав, що неможливо побудувати успішну країну, руйнуючи при цьому демократичні та конституційні засади її функціонування.

Як розв'язати проблему

За словами експерта, президент має надзвичайно широкий інструментарій можливості впливати на ті чи інші ситуації. Якщо він робить висновок, що у судовому корпусі неякісні судді, тоді треба змінювати їхню підготовку та фільтри допуску до посад.

Якщо ті судді, які є сьогодні, вчиняють неналежні вчинки, треба дивитися на механізм їхнього притягнення до відповідальності. Якщо він неналежний, треба змінювати органи, порядок та підстави притягнення до відповідальності, зазначив він.

Сірий наголосив, що потрібно вести про це діалог з суспільством. Воно безперечно почує, якщо меседжі будуть правильними. Якщо ж реагування на ситуацію зводиться до персоналії, то дуже вузький коридор конституційного діалогу.

Відсторонення Тупицького: що відомо

29 грудня Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким голова Конституційного Суду Олександр Тупицький відсторонений від виконання обов'язків.

Так глава держави підтримав клопотання прокурорів. Вони вимагали це зробити після того, як Тупицький не з'явився на процесуальні дії в Офіс генпрокура.

Реакція Конституційного Суду не забарилася, там за свого голову заступилися. Мовляв, судді не бачать законності у діях глави держави.