Голову Конституційного Суду Олександра Тупицького відсторонили з посади на 2 місяці указом президента України Володимира Зеленського.

Україна занурюєтся в правову анархію?

Конституція України в пункті 31 частини першої 106 статті чітко визначає рамку повноважень президента України. Вона не може звужуватись чи розширюватись будь-якими іншими законами. Все інше маніпуляція та штовхання президента України до порушення Конституції, за якими будуть негативні репутаційні наслідки як для Зеленського та країни загалом. Ми ж хочемо правової держави, де rule of law перемагає, а не політична доцільність.

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З огляду на те, що президент України має неофіційний титул "гарант Конституції", будь-яка гра проти цих правил з його боку, практично нівелює статус останньої інстанції гарантій Конституції та прав.

Тому пропозиція відсторонення глави КСУ пана Тупицького тягне за собою хаос та ще більше занурює в кризу інститути держави. Це означає, що ми все більше занурюємось в правову анархію та нігілізм.

В правовій державі такі речі неприпустимі, а от в диктатурі цілком. Якщо за ціль стоїть побудова диктатури, тоді Україна робить розворот на 180 градусів проти європейського вектора та цінностей і лицем стає до пострадянських диктатур де право сили, перемагає над силою права.

Джерело: Facebook