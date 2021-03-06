Зеленський відреагував на смертельну ДТП з українцями у Польщі

6 березня 2021 , 11:02
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Джерело:

твітер Володимира Зеленського

Український президент Володимир Зеленський відреагував на ДТП під польським Кашице. Аварія забрала життя 6 українців, понад 30 – у лікарні.

Глава держави наголосив, що українські консули перебувають на місці трагедії. "Робимо все можливе для надання допомоги", – запевнив він.

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"Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице", – написав Зеленський у твітері

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